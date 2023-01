Lazio | Lupi | ' qui per lavorare assieme a Rocca'

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Da maratoneta dico che la strada è lunga, siamo qui perinsieme, Noi Moderati e Rinascimento di Sgarbi ci saranno, siamo uniti, la politica è governare per il bene della propria gente, lo stiamo dimostrando con il governo del paese". Così Maurizio, leader di Noi moderati, nel corso della presentazione del candidato per il, Francesco

Paolo Gianlorenzo

...il candidato ci saranno Paolo Trancassini coordinatore regionale di Fratelli d'Italia per il, ... oltre a Lorenzo Cesa, Maurizioe Vittorio Sgarbi come rappresentanti delle altre forze della ...... la conferenza stampa di presentazione del candidato alla presidenza della Regione, Francesco ... Claudio Fazzone (Fi), Claudio Durigon (Lega), Nicola Ottaviani (Lega), Maurizio(Noi Moderati)... Lazio - Elezioni regionali, Sgarbi scende in campo a sostegno di ... Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Da maratoneta dico che la strada è lunga, siamo qui per lavorare insieme, Noi Moderati e Rinascimento di Sgarbi ci saranno, siamo uniti, la politica è governare per ...Venerdì 30 dicembre alle 12,30 conferenza stampa a Roma con Francesco Rocca, Vittorio Sgarbi, Maurizio Lupi e Giovanni Toti. ROMA – Il movimento politico «Rinascimento», di cui fondatore e leader è il ...