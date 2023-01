(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Porto il saluto di Salvini che non potrà essere qui, ma sarà presente in tutta la campagna elettorale. Ringrazio anche Fabio Rampelli, e Nicola Procaccini, siamo una squadra già pronta". Così Claudio, coordinatore regionale della Lega nel, durante la presentazione del candidato governatore Francesco Rocca. "Sono tante le magagne lasciate dal, a partire dall'aumento dell'Irpef di queste ore", dice il leghista presentando i temi su cui lavorare. "via", assicura.

Il Sannio Quotidiano

Insieme con il candidato ci saranno Paolo Trancassini coordinatore regionale di Fratelli d'Italia per il, Claudio, coordinatore regionale della Lega e Maurizio Gasparri, coordinatore ...... la conferenza stampa di presentazione del candidato alla presidenza della Regione, Francesco ... Antonio Tajani (Fi), Maurizio Gasparri (Fi), Claudio Fazzone (Fi), Claudio(Lega), Nicola ... Lazio: Durigon, ‘spazzeremo via questa sinistra’ Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Porto il saluto di Salvini che non potrà essere qui, ma sarà presente in tutta la campagna elettorale. Ringrazio anche Fabio Rampelli, e Nicola Procaccini, siamo una squadr ...ROMA - "Grazie al lavoro del Mit, anche nel Lazio sono in arrivo i fondi destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e infrastrutture. S ...