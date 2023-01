Lazio | Calenda | ' Rocca? Un Michetti bis | è contro termovalorizzatore' **

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Direi che tutti i romani dotati di un minimo di cervello hanno un'ottima ragione per non votarealle elezioni del Lazio. Tra l'altro dimostra di essere unbis. Ilserve a chiudere il ciclo dei rifiuti. Votate Alessio D'Amato". Così Carlosu twitter.

Il Sannio Quotidiano

Con l'obiettivo di distanziare la data delle elezioni die Lombardia (12 febbraio) da quella ... "Farò una campagna modello Obama" Primarie Pd, le previsioni di: "Vincerà Bonaccini col 60%......utile per vincere (). In realtà la mossa è più sofisticata di così, pur tenendo conto delle influenze di carattere locale (a Roma il candidato del Pd Alessio D'Amato è sostenuto anche da... **Lazio: Calenda, ‘Rocca Un Michetti bis, è contro ... Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Direi che tutti i romani dotati di un minimo di cervello hanno un ottima ragione per non votare Rocca alle elezioni del Lazio. Tra l altro dimostra di essere un ...Rifiuti abbandonati e stato di incuria in via Calenda, a Salerno. Lo segnala alla redazione un nostro lettore, attraverso una serie di scatti fotografici che testimoniano lo stato di degrado della zon ...