L’avvocato Francesca Florio checcaflo su IG | «Non credo che il diritto all’oblio scavalchi il diritto di cronaca»

(Di martedì 3 gennaio 2023) La riforma Cartabia, tramite un emendamento del deputato di Azione Enrico Costa, ha potenziato ilcosì come lo abbiamo conosciuto finora. Con l’entrata in vigore della riforma della Giustizia, a partire dal 1° gennaio 2023 ilè cambiato in maniera tale che nei tre giorni successivi alla chiusura favorevole di un processo o procedimento penale, alla persona interessata viene data la possibilità di ottenere un procedimento di deindicizzazione dalla cancelleria del giudice che lo ha assolto. Con questo cambiamento si garantisce, tra le altre cose, una maggiore rapidità nell’emissione del provvedimento richiesto poiché affidato alla cancelleria e non al giudice. Per inquadrare i cambiamenti del...