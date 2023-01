Lavoro | il costo medio in Italia è 5 volte più alto di quello della Bulgaria | ma inferiore al Lussemburgo

Istat

Ilmi appassionava, i colleghi erano simpatici, guadagnavo anche bene ma non sopportavo, e ... Una scommessa imprenditoriale non azero perché gli investimenti per realizzare una bici in ...... sullo svilimento dele dei luoghi, e per la limpidezza dell'intento. Quale questo intento ... anche adi una vittima O confida nel fatto che lo statuto di "martire", cioè di testimone, ... La struttura del costo del lavoro in Italia - Anno 2020 . L'Italia a circa 29 euro è in linea con la media Ue. Più basso è il livello della Spagna (circa 25 euro), mentre Bulgaria, Romania e Ungheria sono sulla parte bassa della classifica ...Il Milan ha messo a segno il primo colpo del mercato invernale. Arrivato il nuovo portiere. Il Presidente ha svelato le cifre dell'operazione ...