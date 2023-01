Firenze Post

Quindi, proprio quando le economie europee sono sull'orlo della contrazione e ildella vita ... Aiutaci a fare di più! Vogliamo che i lettori siano al centro del nostro. Tuttavia questo non ......nei confronti della comunicazione di Lagarde e della scelta di continuare ad aumentare ildel ...all'Italia Aiutaci a fare di più! Vogliamo che i lettori siano al centro del nostro. ... Lavoro: il costo medio in Italia è 5 volte più alto della Bulgaria, ma inferiore a Lussemburgo, Belgio, Danimarca . L'Italia a circa 29 euro è in linea con la media Ue. Più basso è il livello della Spagna (circa 25 euro), mentre Bulgaria, Romania e Ungheria sono sulla parte bassa della classifica .... L'Italia a circa 29 euro è in linea con la media Ue. Più basso è il livello della Spagna (circa 25 euro), mentre Bulgaria, Romania e Ungheria sono sulla parte bassa della classifica ...