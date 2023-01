Lavoratori ex Valle Caudina | presidente Eav risponde al sindaco Mastella

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Eav (Ente Autonomo Volturno) Umberto De Gregorio ha risposto, con una lettera, aldi Benevento Clementeche aveva chiesto chiarimenti ai vertici dell’azienda regionale in merito al destino occupazionale deidella Linea Benevento-Cancello-Napoli, comunemente nota come. Il numero uno di Eav ha ricordato che sulla linea ferroviaria è in corso un considerevole investimento finanziario che a regime – ovvero a fine 2023 – “ridurrà del 25 per cento la forza lavoro necessaria per gestire l’infrastruttura“. Ciò in ragione della soppressione o automatizzazione dei passaggi a livello (Ppll). Dunque De Gregorio scrive, nella missiva a: “Il trasferimento di 28 unità si è reso ...