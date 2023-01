L’Avimecc Volley Modica torna in palestra dopo le vacanze di fine anno | da oggi tutti concentrati sulla sfida con Ortona che apre il 2023 dei biancoazzurri

Leggi su seriea24

(Di martedì 3 gennaio 2023) E’ terminato il breve periodo di vacanza per, che dariprende a lavorare a pieno regime per preparare la difficiledi domenica prossima al “PalaRizza” contro la vice capolista Sieco Serviceche aprirà ildel sestetto biancoazzurro. Lo staff tecnico guidato da coach Giancarlo D’Amico, utilizzerà i giorni che separano la squadra dalla difficile gara casalinga, per smaltire le “tossine”i festeggiamenti del nuovoe soprattutto per trovare la giusta condizione per affrontare nel migliore dei modi una delle squadre più forti del girone meridionale della serie A3, che punta senza nascondersi al ritorno nella serie superiore dalla quale è retrocessa lo scorso ...