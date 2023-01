Lautaro Martinez | “L’Inter deve crederci sempre” | VIDEO

Agenzia ANSA

E' tornato carico l'attaccante dell'Inter, fresco trionfatore nel mondiale con la sua Argentina. Il numero 10 nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida ...... firmato oltre che da Paredes anche da Guido Rodríguez, Nico González e Angel Di María e. Come se non bastasse, un rappresentante della FIFA si è poi avvicinato alla coppia (che non ... Inter: Lautaro Martinez, lo scudetto Ci credo ancora APPIANO GENTILE (MILANO) (ITALPRESS) – “Credo ancora nello scudetto Sì, certo, credo a tutto. Siamo ancora nella prima parte di campionato, abbiamo perso punti importanti, ora ci aspetta una partita ...L'attaccante nerazzurro: "Ogni appuntamento sarà importante, vogliamo vincere tutto". Archiviata la vittoria del mondiale con l’Argentina, Lautaro Martinez torna a concentrarsi sull’Inter e dice di cr ...