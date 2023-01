L’Aquila | maxi rissa di 50 turisti durante il Cenone di capodanno Poi scappano senza pagare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) Undiche ferisce in una, con un conto non saldato da migliaia di euro e il ferimento della titolare del locale e di tre camerieri. È successo il 31 dicembre in un ristorante di Roccaraso, in provincia de. Un gruppo composto da 50 persone, tutti nuclei di varie famiglie, decide di festeggiare col tradizionaledi fine anno. Sono in cinquanta, arrivati in bus dalla provincia di Napoli e Caserta. Si siedono al tavolo, iniziano a mangiare, fino a quando, all’improvviso, tra i più giovani una discussione si fa particolarmente accesa. A quel punto scoppia una: volano calci, pugni e schiaffi, mentre gli altri clienti presenti per festeggiarerestano allibiti. Vista l’escalation di violenza, la ...