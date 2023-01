Lapo Elkann sbarca su TikTok | “Che meraviglia iniziare l’anno da sobri”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Anno nuovo, social nuovo.suin concomitanza con il Capodanno. L’imprenditore, che ha disattivato il suo account Instagram mentre è attivissimo su Twitter, si mostra in quella che ha tutta l’aria di essere una località esotica (in Asia, ndr.) e delizia i nuovi follower con alcuni video che sono già un cult.(Foto Facebook)Il video d’esordio “Ciao ragazzi e ragazzi, questo è il mio viaggio su. Sto iniziando oggi e mi auguro che questo viaggio sia pieno di amore, per voi e con noi insieme. Un grande abbraccio, un bacio e tanti auguri a tutti”, dice nella clip d’esordio. La rinascita die l’appello ai giovanisi è lasciato alle spalle un ...

Corriere della Sera

"Non c'è motivo in questo mondo che giustifichi fratelli non Uniti. È tempo di pace e amore e di rispettare le radici". Cosìaffida a un tweet il suo invito per William ed Harry . I Windsor sarebbero ai ferri corti dopo la docu - serie dedicata ad Harry e Meghan Markle , senza contare il nuovo libro Spare che ...sbarca su TikTok: 'Che meraviglia iniziare l'anno da sobri' Nemmenoè riuscito a resistere alla TikTok - mania . Il nipote dell'avvocato Gianni Agnelli e fratello di John... Lapo Elkann, appello a William e Harry: «Non c'è motivo che giustifichi fratelli non uniti» Anche Lapo Elkann cerca di mettere pace tra i fratelli Windsor: “Per nessuna ragione al mondo due fratelli devono restare divisi” ...Una Ferrari Purosangue con cerchi dorati e color arancio, è questa la vettura del presidente della Ferrari John Elkann ...