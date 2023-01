L’annuncio via social con tanto di ecografia

Leggi su iodonna

(Di martedì 3 gennaio 2023) Cicogna in volo per Ireland Baldwin: la figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin è in dolce attesa. Aspetta il primo figlio dal compagno, il musicista RAC. È stata la stessa modella americana, 27 anni, ad annunciarlo vianel post Instagram di Capodanno. Confermando così che i famosi genitori saranno presto nonni. Mamme star 2023: le dolci attese del nuovo anno guarda le foto Leggi anche › Buon compleanno Kim Basinger! Pioniera raffinatissima della sensualità in pantaloni La ...