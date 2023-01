L’annuncio di Inzaghi riaccende la speranza | Inter | si può fare

(Di martedì 3 gennaio 2023), adesso l’afdi calciomercato sembra davvero possibile.di Simonein conferenzaladei tifosi. L’di Steven Zhang è al lavoro per definire la giusta strategia in vista della ripresa del campionato di Serie A 2022/2023. Il club nerazzurro ripartirà dalla gara contro il Napoli di Luciano Spalletti, unica squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Spazio Napoli

... che oggi ha sostenuto le visite mediche che precedono... ma che potrebbe non essere'unico. Il Milan, infatti, proverà ...e Spalletti © LaPresse'Se gli azzurri vincono a Milano, ...Io ricevo poi una telefonata diche mi passa la moglie, ... li sentite anche voi come ne parlano in giro per'Italia'. La ... alla luce dell'importantedi Saladini: 'una società di ... Inter, Inzaghi in conferenza: “Napoli la più forte d’Europa!”, poi l’annuncio sugl ...