L' Al Nassr accoglie Ronaldo “Il mio lavoro in Europa è finito”

(Di martedì 3 gennaio 2023) RIYAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Oltre le critiche, moderno pioniere in una terra ricca, ricchissima, che grazie a lui aspira a sedersi al tavolo del calcio che conta. Completo grigio, cravatta celeste, Cristianosembra immune alle malelingue che hanno visto nella sua scelta di giocare nell'Al, in Arabia Saudita, il triste epilogo di una grande carriera. Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid, Juventus e ancora United prima della clamorosa rottura a ridosso dei Mondiali in Qatar, ora CR7 porta il suo talento, seppur invecchiato, alla corte di Riyad. “Mi sento veramente bene, sono felice di aver preso questa decisione – le sue prime parole durante l'attesa conferenza stampa di presentazione – Inil mio, ho vinto tutto, ho giocato per i migliori club del ...

