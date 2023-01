Lago di Varano | trovato morto il pescatore scomparso ieri Era originario di Carpino

FoggiaToday

Un pescatore di 70 anni è disperso da ieri pomeriggio neldi. Ricerche in corso da parte di vigili del fuoco e sommozzatori, utilizzati anche droni.... sabato 31 dicembre, alle 10,30, i funerali di Nicola Della Valle, detto "Debba, morto nell'incidente avvenuto aBorghi, lungo la Provinciale che costeggia ildi Comabbio , nel pomeriggio ... Pescatore disperso nel Lago di Varano: ricerche in corso È stato rinvenuto stamattina il cadavere dell’ulttasettantenne di Carpino. Era, vcon la sua barca, nel lago di Varano: da ieri pomeriggio del pescatore si erano perse le tracce. Ricerche dei vigili de ...Dal pomeriggio di lunedì 2 gennaio nessuna notizia dell'uomo originario di Carpino, sempre in provincia di Foggia. L'allarme dei familiari che hanno chiamato i carabinieri ...