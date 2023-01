L' aggressore della donna accoltellata a Termini è un clochard polacco 

(Di martedì 3 gennaio 2023) AGI - Si chiama Aleksander Mateusz Chomiak, il giovanepolacco ricercato per l'aggressione alla 24enne turista israeliana ferita a coltellate il 31 dicembre scorso alla stazionedi Roma. Al momento sono in corso le ricerche del senza fissa dimora anche lungo il Tevere, nelle zone a ridosso del fiume spesso frequentate daicome dimore improvvisate. L'accusa nei confronti del 24enne è quella di tentato omicidio. La ragazza è statamentre era davanti alla biglietteria automatica. Ad incastrare il giovane diverse immagini filmate che hanno ripreso l'intera aggressione e anche il volto dell'uomo. La dinamica dell'aggressione In un video si vede un uomo vestito di scuro che indossa un cappello con visiera e in mano ha una busta blu. La 24enne è di spalle, indossa uno zainetto rosso, ...

In un altro video, invece, c'e' il viso dell'e proprio questo è stato determinante per la svolta delle indagini. Le parolemadre 'Mia figlia Abigail ora sta bene ma è sotto choc, non ...Dai primi accertamentipolizia si tratterebbe dello stesso ragazzo ora ricercato a Roma. I genitori lo starebbero ancora cercando. Partito otto mesi fa per l'Italia, non ha aveva un alloggio e ... Aggressione a Roma Termini, ha un volto l'accoltellatore: è un giovane clochard polacco È stato identificato l’aggressore che la notte di San Silvestro alla stazione Termini ha aggredito ferendola con almeno tre coltellate una studentessa israeliana, Abigail Dresner di ...È stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza il volto dell’aggressore che ha lo scorso 31 dicembre ha ... intenta ad acquistare un biglietto del treno alle macchinette automatiche della stazione.