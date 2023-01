L’affondo di Rita Dalla Chiesa | «Del terrorismo rosso non si parla mai Mio padre sconfisse le Br»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 3 gennaio 2023) «In questi anni io e la mia famiglia abbiamo spesso assistito, increduli e sgomenti a interpretazioni romantiche dei brigatisti, ritratti come ingenui idealisti oppure, nel peggiore dei casi, come vittime di un sistema politico che li manipolava». È dura, in un’intervista a Il Giornale a firma Paolo Guzzanti. «È così – ricorda – venivano coccolati da un certo tipo di sinistra che li accoglieva nei salotti, li nascondeva nelle seconde case e arricciava il naso di fronte ai Gruppi Antidi mio. Noi l’abbiamo proprio vissuta sulla nostra pelle questa ingiustizia perché, dopo mio, ho perso mia mamma, morta d’infarto a cinquantadue anni senza avere neanche avuto funerali decenti, dal momento che ci tenevano in caserma per proteggerci e non si poteva ...