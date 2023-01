“La vita bugiarda degli adulti” | Valeria Golino irriconoscibile | “Sono una donna sbagliata”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Laè una nuova serie TV tratta da Elena Ferrante. Il romanzo omonimo è stato pubblicato nel 2019 e racconta la storia della giovane Giovanna Trada. Una trama ambientata principalmente a Napoli, in un’epoca ben differente da quella de L’amica geniale. Ci troviamo, infatti, negli anni ’90. Se il ruolo dell’attrice centrale è stato assegnato a Giordana Marengo,è stata scelta per interpretare la coprotagonista, Vittoria Trada, zia di Giovanna. Un personaggio sfaccettato, complesso e contraddittorio, che ha richiesto un grande sforzo da parte dell’interprete per poterlo trasferire dalle pagine allo schermo. La: chi è Vittoria ...

ComingSoon.it

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo I fan de L'amica geniale possono tirare un sospiro di sollievo: Ladegli adulti , l'adattamento in sei episodi dell'omonimo romanzo di Elena Ferrante diretto da Edoardo De Angelis , è in uscita su Netflix martedì 4 gennaio. LA TRAMA approfondimento La ...Protagoniste Valeria Golino e Giordana Marengo Le pagine di Elena Ferrante (ri)prendonosul piccolo schermo con 'Ladegli adulti' , con la regia di Edoardo De Angelis da domani su ... La vita bugiarda degli adulti: La guida ai personaggi della serie Netflix E poi il linguaggio del corpo di questa donna. Un bravo attore non è per forza un bugiardo ma di solito lo è, se è un bravo attore sa anche mentire bene" osserva l'attrice "a lungo ho pensato che zia ...Le pagine di Elena Ferrante (ri)prendono vita sul piccolo schermo con ‘La vita bugiarda degli adulti’, con la regia di Edoardo De Angelis da domani su Netflix. La misteriosa scrittrice ha curato l’ada ...