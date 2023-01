La verità sulla benzina | pieno stravolto | cosa sta succedendo al distributore

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il 2023 parte con prezzi in aumentorete carburanti per la fine dello sconto sulle accise introdotto dal 22 marzo e poi ridotto da dicembre. Dal 1° gennaio sono state infatti ripristinate le aliquote che erano in vigore fino al 21 marzo con un effetto al consumo, Iva inclusa, di +18,3 cent/litro sue diesel e +3,4 cent/litro sul Gpl. Alla crescita della componente fiscale con cui è cominciato il 2023 si aggiunge il rialzo dei prezzi raccomandati con cui si è chiuso il 2022, con Eni salita il 31 dicembre di 2 centesimie 1 sul diesel. Il monitoraggio dei prezzi praticati sul territorio mostra di conseguenza medie in progressivo aumento. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 2 gennaio, ...