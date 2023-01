La veglia funebre per Pelé | migliaia di persone per l’ultimo saluto

(Di martedì 3 gennaio 2023)Dalle 14.00, ore italiane, di lunedì 2 gennaio è iniziata, nello stadio del Santos, laper O’Rei. In, già dalla notte, erano accorsi all’esterno di Villa Belmiro per rendere omaggio al numero 10 verdeoro. Tra i protagonisti il presidente della Conmebol Dominguez e il presidente della Federcalcio brasiliana Rodrigues. La bara è stata messa in mezzo al campo dei Peixe. ladurerà 24 ore e, tra gli altri, è atteso anche il neo presidente del Brasile, Lula. Dopo questa cerimonia ce ne saranno altre. Martedì 3 gennaio ci saranno i funerali che si terranno in forma privata e dove potrebbero essere presenti alcuni Campioni del Mondo del 1970. Tra questi Jairzinho, Rivelino e Gerson. Dopo la bara verrà ...

Continua il lungo addio del Brasile a Pelé, morto in un ospedale di San Paolo lo scorso 29 dicembre dopo una lunga lotta contro il cancro. Ieri, 2 gennaio, è iniziato il 'velorio', laall'interno dello stadio Vila Belmiro di Santos, città della squadra dove la leggenda del calcio ha giocato dal 1956 al 1974 (contando un anno nelle giovanili). Oggi, 3 gennaio, "O Rei" ... Pelé, la veglia funebre e l'ultimo commovente saluto del figlio Edinho Santos, 2 gen. Migliaia di persone in pellegrinaggio allo stadio del Santos per dare l'ultimo saluto a Pelé. La salma del giocatore fra decine di fasci di fiori e coperta da un velo… Leggi ...Piovono critiche sul presidente della Fifa Gianni Infantino, volato in Brasile per ricordare Pelé. Interviste e selfie alla veglia funebre.