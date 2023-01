La Top 10 gol della 17^ giornata

(Di martedì 3 gennaio 2023) La Top 10 gol17^, la 19^ dei gironi A e D del Campionato Serie D #SerieD Una Top 10 pazzesca per celebrare al meglio la conclusione del girone di andata Anche nell’ultimo turno del 2022 non sono mancati i gol pazzeschi. Gol sotto al sette da distanze siderali per Russo (Barletta) e Rinaldini (Pianese). Punizioni con il goniometro di Kerjota (Vigor Senigallia) e D’Anna (Brindisi), slalom favoloso di Orlando (Portici), pallonetto con il contagiri di Calafiore (S. Agata). Potenza e precisione, show di Carnevale (Termoli) e Maio (Pineto). Nella foto: l’abbraccio di Bryan Gioè al compagno di squadra dopo il bel gol in Adriese-Campodarsego. Ph credit: Francesco Bettini Fonte articolo e foto: www.lnd.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

