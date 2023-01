La Seria A sta fallendo (non solo per colpa del Covid)

Leggi su panorama

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il rosso da record con cui la Roma dei Friedkin ha chiuso l'ultima stagione (-219 milioni di euro) consente di fare i conti in tasca al calcio italiano. Numeri amari, da situazione prefallimentare, causati dalma nonvisto che gli squilibri gestionali e i ritardi nello sviluppo delle infrastrutture sono ormai cronici e non facilmente risolvibili nel medio periodo come la surreale vicenda del nuovo San Siro dimostra a chi non volesse vedere la realtà. Quale azienda potrebbe andare avanti presentando un passivo di 665 milioni di euro in un anno? Nessuna. La Serie A lo fa anche se a firmare la cifra in negativo sono state nel 2021/2022 appena concluso le quattro società più grandi per dimensioni e storia: Juventus (-239,3), Roma (-219,3), Inter (-140,1) e Milan (-66,5). I rossoneri in realtà sono gli unici avviati sulla strada della virtuosità, ...