La Russia vuole soffocare le aspirazioni europeiste della Georgia

(Di martedì 3 gennaio 2023) La, una piccola repubblica ex-sovietica situata nella regione montuosa euroasiatica del Caucaso, è preda di un dilemma esistenziale. La popolazione di questa nazione è fortemente schierata su posizioni filoeuropee e filo-atlantiche, ma le ragionirealpolitik costringono l’esecutivo di Tbilisi a fare i conti con un vicino ingombrante: ladi Vladimir Putin. I rapporti bilaterali con Mosca sono stati azzerati dalla guerra lampo scoppiata nel 2008 e conclusasi con la vittoria del Cremlino. In quell’occasione, che per alcuni versi ricorda le vicende dell’Ucraina, le truppe russe invasero lae ne occuparono il venti per cento del territorio per mettere le mani su due regioni separatiste russofone, l’Abkhazia e l’Ossezia del Sud, e per porre fine all’avvicinamento all’Occidente da parte ...