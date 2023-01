La Russia degli scacchi perde un altro pezzo Kosteniuk giocherà per la Svizzera

(Di martedì 3 gennaio 2023) AGI - Laun. Alexandra, una delle più forti giocatrici del mondo, attualmente numero 9 del ranking mondiale femminile, ha deciso di cambiare bandiera e dal 1 gennaio 2024 rappresenterà lain tutte le competizioni internazionali. La 38enne nativa di Perm, Grande Maestro dal 2004, ha voltato le spalle a Mosca, come tanti altri colleghi, dopo la decisione del presidente Putin di invadere l'Ucraina. Negli ultimi mesi ha giocato sotto la bandiera neutrale della FIDE. Lasta russa ha un passaporto svizzero da più di un decennio grazie a un precedente matrimonio con un cittadino elvetico, Diego Garces. Tra meno di un anno diventerà un membro permanente della squadra femminile ...

