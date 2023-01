La ripresa secondo Spalletti | “Inter top | dobbiamo essere più forti di tutto”

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 3 gennaio 2023) NAPOLI – La? “L’è una squadra top, negli ultimi tre anni e mezzo ha fatto investimenti da top club in Europa, hanno la capacità di dilatare facilmente il campo sia per ampiezza che per profondità, è una squadra che sa chiudersi, che lascia per tutta la partita il doppio centravanti, che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: Napoli-Bologna risultato finale 3-2, partita dalle mille emozioni ma la spuntano i partenopei Verso-Spezia, Inzaghi: “Sarà un match complicato” Sassuolo-Lecce risultato finale 1-0 Allegri avverte i suoi: “Con il Bologna deve cominciare una nuova stagione”pronto per la Champions: “Affronteremo il Liverpool ...