La ripresa secondo Pioli | “In corsa su tutto | vogliamo ripartire vincendo”

(Di martedì 3 gennaio 2023) MILANO – La: “Possiamo girare meglio dell’anno scorso, ma non dobbiamo andare col pensiero troppo avanti, bisogna pensare a preparare la gara di domani. E’ un ambiente caldo con un avversario tosto. Dovremo fare la miglior prestazione possibile”. L’allenatore del Milan vuole il suo gruppo subito pronto e sul pezzo per tornare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::avverte i suoi: “L’Atalanta rappresenta uno step per crescere”detta la linea: “con il piede giusto e con la stessa mentalità”avverte i suoi: “Il match con la Juve pesa più dei tre punti”è felice: “Avanti così Milan, si vince con la ...

Telenord.it

... l'Ucraina ha occupato ilposto in Europa per l'apertura dei dati nella classifica 2022 Open Data Maturity . Il progresso digitale dell'Ucraina può servire da solida base per ladel ......di Ariedo BraidaDomani la Cremonese ospiterà la Juventus allo 'Zini' per ladel campionato ... quando la Cremonese chiede, è una realtà importante e non dipiano'. Ariedo Braida ©... Aeroporto di Genova, traffico in ripresa per le tratte nazionali nel 2022 Si concretizza il primo progetto per la decarbonizzazione dei porti del Sud Italia finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ...