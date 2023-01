La ripresa secondo Allegri | “A Cremona sarà complicata | Napoli al momento favorita”

(Di martedì 3 gennaio 2023) TORINO – La? “Domani ripartiamo dopo 52 giorni di stop con una partita moltoperchè la Cremonese nelle ultime due partite in casa non ha subito gol. Con ilha fatto una partita tosta, è una squadra che tira molto in porta, crossa molto, è una squadra aggressiva. Bisogna avere L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::avverte i suoi: “Con il Bologna deve cominciare una nuova stagione”non snobba l’Europa League: “È un’opportunità”sprona i suoi: “Con l’Inter serve coraggio” Marotta si dimette da amministratore delegato Juventus, il club dei tanti goleador La...

Fantacalcio ®

...di digitalizzazione della didattica e della organizzazione scolastica italiana " dagli asili nido alle università "le linee di investimento previste da PNRR (Piano Nazionale die ...... in 16 giorni di programmazione ha incassato oltre 25 milioni di euro,dati Cinetel). E ... oggi ancora non scocca l'attesa scintilla dellapiù volte invocata vanamente, dopo Festival di ... Inter-Napoli: per gli azzurri ripresa clou nella più nera delle trasferte Mercoledì il ritorno al lavoro per il Cittadella dopo la settimana di riposo concessa dal tecnico Gorini ai suoi. Intanto sul mercato è sempre più insistente la voce del ritorno di Finotto in maglia g ...