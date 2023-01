La Reggia di Caserta ha accolto 770mila visitatori nel 2022

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUn anno impegnativo per ladi. E l’impegno premia. Si chiude con ?ildel Complesso vanvitelliano. Superati i numeri pre-Covid del 2019. L’Istituto del Ministero della Cultura quest’anno ha registrato un grande successo di pubblico. Se il mese di agosto, con i suoi oltre 102mila ingressi, aveva portato il più ingente flusso didal 2014, anno di istituzione del Museo Autonomo, anche grazie al consenso riscontrato per le due mostre “Frammenti di Paradiso – Giardini nel tempo alladi” e “Il Piccolo Principe – Giuseppe Sanmartino alladi“, gli altri mesi delnon sono stati da meno. Numeri che ...

Stamptoscana

Dagli Uffizi alla Galleria dell'Accademia di Firenze, dal Duomo di Siena alladi, dal Parco archeologico di Pompei alla Pinacoteca di Brera, Opera Laboratori continua ad accogliere, ...Il Comune di, non ancora uscito dal dissesto finanziario dichiarato nel 2018, non ce la fa a gestire e ... patrimonio Unesco insieme ae Acquedotto Carolino, e così decide di affidare ... Venere nella Reggia di Caserta, la grande forza della Natura Il Comune di Caserta, non ancora uscito dal dissesto finanziario dichiarato nel 2018, non ce la fa a gestire e valorizzare da solo il complesso borbonico del Belvedere di San Leucio, ...Il Comune di Caserta, non ancora uscito dal dissesto finanziario dichiarato nel 2018, non ce la fa a gestire e valorizzare da solo il complesso borbonico del Belvedere di San Leucio, patrimonio Unesco ...