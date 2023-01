La nuova sottovariante Omicron XBB 1 5 | cosa c’è da sapere ora

(Di martedì 3 gennaio 2023) Unavariante disi sta rapidamente diffondendo negli Stati Uniti, giusto in tempo per il nuovo anno. Il ceppo, noto come XBB.1.5, rappresenta attualmente quasi il 41% dei casi confermati di COVID-19 a livello nazionale, secondo i dati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). La mutazione XBB ha

L'epidemiologo statunitense Eric Feigl - Ding: "E' più immunoevasiva e più contagiosa" Dopo la variante Gryphon, un altro osservato speciale. LaCovid Xbb1.5 - identificata come Kraken - potrebbe "destare preoccupazione nel 2023" anche in Europa, dopo che il numero di casi negli Stati Uniti "è raddoppiato in una settimana". ...Lamutazione, Xbb1.5 ( Xbb è la variante Gryphon da cui questadiscende ), potrebbe 'destare preoccupazione nel 2023' anche in Europa, dopo che il numero di casi negli Stati Uniti ... Covid-19, cosa è la variante Gryphon C'è una nuova sottovariante Covid, si chiama Kraken, è emersa negli Stati Uniti ed è molto contagiosa: fa raddoppiare i casi in 7 giorni. La ...Roma, 3 gen. (Adnkronos Salute) - La nuova sottovariante Covid Xbb1.5 potrebbe "destare preoccupazione nel 2023" anche in Europa, dopo che il numero di casi negli Stati Uniti "è raddoppiato in una set ...