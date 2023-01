La nipote di Paolo VI ' Incontrai Benedetto Dolce e attento a tutti | proprio come mio zio'

QUOTIDIANO NAZIONALE

Chiara Montini rievoca la visita di Ratzinger nel novembre 2009 'È stato affabile, ha avuto una parola per ogni membro della famiglia. Ho rivisto in lui lo stesso sguardo che aveva Giovanni ......Del Bon, lasciando che sia l'artista "a parlare in prima persona" Una delle cose più ... giovane e talentuosodi Giorgio Gaber e del suo sodale storico Sandro Luporini, in cui una notte, ... La nipote di Paolo VI "Incontrai Benedetto Dolce e attento a tutti ... Chiara Montini rievoca la visita di Ratzinger nel novembre 2009 "È stato affabile, ha avuto una parola per ogni membro della famiglia. Ho rivisto in lui lo stesso sguardo che aveva Giovanni Battista" ...La cantante di Cavriago: «Oggi i miei amici nella musica sono i giovani come Fedez, Rovazzi e i Maneskin. Ho conosciuto tre Papi e il Dalai Lama. Mi hanno sempre definito troppo popolare e snobbato ma ...