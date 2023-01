La nave Ong già viola il decreto | cosa rischia la Geo Barents

Avvenire

Ed è proprio nella giornata di domani che è previsto l'arrivo a Taranto dellaGeo Barents con 85 migranti recuperati con due interventi che, come specificato dall'equipaggio, sono stati ...Non li ha rintracciati, ma la deviazione dalla rotta configura una violazione delle nuove regole che vietano allei soccorsi multipli . La Geo Barents ,di Medici Senza Frontiere , è ... Barca in pericolo, primo strappo al decreto Ong La nave Geo Barents ha deviato dalla sua rotta per effettuare un terzo intervento e tergiversa sull'inoltro delle domande d'asilo allo Stato di bandiera ...Nonostante gli appelli dei talebani dell'accoglienza, le minacce più o meno velate, l'incitamento alla disobbedienza civile da parte di un ex magistrato ...