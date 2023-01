La mia vita da viaggiatore nel suono

Leggi su panorama

(Di martedì 3 gennaio 2023) Con musica classica contemporanea si esibisce nei teatri più prestigiosi del mondo. Dalla sua fantasia sono uscite le note degli spot di Fiat, Lacoste, Nestlé, Ferrarelle e Barilla, oltre che la colonna sonora di Expo 2015 a Milano. Le melodie da lui create sono state utilizzate anche come colonna sonora delle installazioni d’arte allestite per i mondiali in Qatar. Il maestro Roberto Cacciapaglia racconta a Panorama le sue esperienze, l’amicizia con Battiato e il nuovo album, Invisible Rainbows, in arrivo il prossimo febbraio. Roberto Cacciapaglia è un compositore e pianista che da cinquant’anni crea e sperimenta attirando a sé l’attenzione di un’audience curiosa, attenta, che lo segue con passione in Italia e nel resto del mondo come testimoniano i tour negli Stati Uniti in Russia, in Cina e in Turchia, e le collaborazioni con la Royal Philarmonic Orchestra di Londra e la Moscow ...