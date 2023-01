La maestra strangolata in casa | la telefonata della figlia al 112 | Ho ucciso mia madre

La Repubblica

Per questo gli inquirenti pensano che la figlia l'abbiamentre laera sotto l'effetto dei farmaci. L'autopsia in programma nei prossimi giorni stabilirà la verità sul decesso.La donna, 55 anni, eraelementare La lite tra laelementare di 55 anni e la figlia ... Secondo una prima ipotesi investigativa, la donna sarebbe stata. La confessione Prima ... Bagheria, maestra elementare strangolata dalla figlia. Ai poliziotti aveva detto: "Mamma si è suicidata" Omicidio a Bagheria. Una 17enne ha strangolato la madre, una maestra elementare, e ha confessato il delitto. Ha pianto durante la confessione ma, come ...La figlia diciassettenne della donna trovata morta ieri mattina in un’abitazione di Bagheria in provincia di Palermo è in stato di fermo per omicidio volontario. Lo ha deciso la procuratrice capo ...