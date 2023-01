(Di martedì 3 gennaio 2023) La proposta della Regionedi attivare una rete istituzionale sul territorio regionale al fine di coinvolgere gli enti locali nel processo di promozione dellapolitica agricola europea è vista con favore dai dirigenti di Confai. A sottolinearlo è il presidente di Confai Bergamo e Confai, Leonardo Bolis, che ha ripreso le recenti dichiarazioni dell’assessore lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Fabio Rolfi, circa l’importanza di far leva sul rapporto con gli enti locali per diffondere le opportunità insite nellaprogrammazione comunitaria per il settore agricolo. Quest’ultima produrrà i propri effetti fino al 2027. Nei prossimi 5 anni i contributi messi a disposizione dPac indovrebbero raggiungere la cifra complessiva di ...

BergamoNews.it

Sanità, Nursing Up: 'Anche nel 2023 la Svizzerauna nuova 'caccia aperta' all'infermiere italiano. 7mila posti vacanti da colmare tra gli ...la carenza infermieristica nella Regione, ...Ma sappiamo bene che oggi, non solo in, quello degli infermieri italiani, nel nostro Paese, è un quadro davvero desolante. E mentre anche nelle altri Paesi come la Svizzera, l'improvvisa e ... La Lombardia si prepara alla nuova Pac Antipasti tipici per Capodanno, golosità e ricette uniche che rappresentano i prodotti della tradizione e le preparazioni più interessanti di ogni regione italiana ...Le violenze di Capodanno in piazza Duomo, la morte della piccola Diana, lo scudetto del Milan, la sparatoria ad Assago, l'evasione dal Beccaria: mese per mese, il riassunto di quanto è successo a Mila ...