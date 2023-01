La Liga ha presentato una denuncia penale per gli insulti razzisti a Vinicius

IlNapolista

... haoggi i nuovi piani per il 2023. Per i clienti già attivi e per chi ha messo in pausa ... C'è il pacchetto Standard che registra fino a 6 dispositivi (Serie A,, basket, Ufc Tennis, ......- L'Espanyol hauna lettera di reclamo alla Real Federación Española de Futbol (RFEF) per contestare la partita contro il Barcellona, corrispondente al 15° turno della, per ... La Liga ha presentato una denuncia penale per gli insulti razzisti a ... La società ritiene che la sospensione cautelare disposta dal Tribunale delle controversie di Madrid sia “una risoluzione frettolosa e con ...L'Espanyol ha contestato l'esito dell'incontro con la Federazione Spagnola per un'irregolarità nella formazione degli avversari ...