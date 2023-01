La Kidman mangia insetti? Porcherie Centinaio Lega si schiera per la bistecca fiorentina video

(Di martedì 3 gennaio 2023) No alla carne sintetica e aglia tavola. Un leit motiv della destra di governo che non a caso ha istituito il ministero della sovranità alimentare. Sul tema interviene il vicepresidente del Senato Gian Marco, ex ministro dell’Agricoltura nel governo giallo-verde. E lo fa durante un dibattito all’Aria che tira con una esponente dei Verdi. Nel quale si scaglia contro l’hamburger sintetico.tira in ballo un famosodi Nicole(di tre anni fa) nel quale l’attrice australianada una ciotola di cristallo. “Meglio una bella”, ha sentenziato. “La(che ricorda molto il telefilm visitors degli anni ’80) si fa immortalare mentre ...

