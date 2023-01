La guerra | l' inflazione | la crisi e l' amante Un recente sondaggio ha dimostrato come le relazioni extraconiugali siano vissute come una terapia da chi ha perso il lavoro | o lotta ogni giorno contro bollette alle stelle e caro vita Che cosa ne pensa la sessuologa?

Sky Tg24

Lain Ucraina ha complicato il quadro, causando un forte aumento del costo dei mangimi, dei ... Il prezzo del latte continua a salire, anche a causa dell', rendendo il prodotto meno ...La paura del contagio torna inoltre in un quadro afflitto da crisi molteplici: lain Ucraina di cui non si intravede la fine, l'che aggredisce i salari, la stretta energetica, il ... Inflazione, guerra, energia, crescita: come è andata l'economia nel 2022, in sei grafici La quiete dopo la tempesta. Più o meno. Per il governo Meloni il 2023 si apre come si è chiuso il 2022. Inflazione, caro-bollette, guerra in Ucraina, il virus che torna a mordere.In un anno i mercati hanno bruciato 20 mila miliardi di dollari a livello globale. Eppure per il prossimo anno il conflitto ucraino non è in cima alle preoccupazioni degli investitori ...