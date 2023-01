La Guardia costiera e la Guardia di finanza hanno soccorso 700 persone migranti a bordo di un peschereccio al largo della Sicilia

(Di martedì 3 gennaio 2023) Martedì 3 gennaio alcune imbarcazionidiitaliana700di unche si trovava nel mar Mediterraneo, circa 42 chilometri a sud-est delle coste di Siracusa, in

ilgazzettino.it

Laha soccorso e accompagnato nel porto di Roccella Jonica, poco prima dell'alba, 153 migranti di varia nazionalità. I profughi facevano parte di un gruppo più numeroso di 700 persone ...AGI - Laha soccorso e accompagnato nel porto di Roccella Jonica, poco prima dell'alba, 153 migranti di varia nazionalità. I profughi facevano parte di un gruppo più numeroso di 700 persone ... Cavallino Treporti. Setter inglese si tuffa in mare per una nuotatina, ma non riesce a tornare a riva: intervi CATANIA - Un peschereccio con a bordo circa 700 migranti è stato intercettato e soccorso da motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza ...Un peschereccio con a bordo circa 700 migranti è stato intercettato e soccorso da motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza ...