La Germania non manda tank all’Ucraina | il suo Puma è una gatta da pelare

(Di martedì 3 gennaio 2023) Già alla metà di dicembre stava diventando chiaro come alla base dei rifiuti di Berlino di fornire nuove armi e munizionivi fossero problemi di carattere sia politico che tecnico. Oggi l’impasse non è stata ancora superata. Prima di dare a Kiev tutto quello che chiede, il governo tedesco deve fare i conti con i carri armati che si inceppano, con le munizioni tragicamente scarse e con una cittadinanza che vuole pensare anzitutto alle necessità difensive del proprio Paese. Ilnon morde Con la cosiddetta “operazione speciale” della Russia in territorio ucraino, si erano aperte per ladiverse opportunità sia di carattere politico che militare. Il governo di Berlino nutriva l’ambizione di acquisire un ruolo guida nella NATO, pari a quello che ha sempre avuto insieme alla Francia in seno all’Unione Europea. A ...

la Repubblica

...dice nulla sulla durata dei governi. Un vuoto che andrebbe colmato: 'Bisogna identificare un modo per rassodare la posizione del presidente del consiglio dei Ministri come hanno fatto in......7% su gennaio - settembre 2021), per un totale di 165,2 milioni di paia (+11,7%):un record ... Tornando nel Vecchio Continente, tra i membri della UE27 cresce del 26% la(+18% in paia), da ... Il paradosso bellico della Germania: mezzi hi-tech che in battaglia vanno in tilt (Adnkronos) - Tafferugli sono scoppiati a Lutzerath, villaggio della Germania occidentale che dovrebbe essere raso al suolo per consentire ...Denuncia e patente sospesa a un automobilista in Germania: dormiva con l’Autopilot Tesla attivo ... visto che la persona al posto di guida era incosciente e non reagiva alle istruzioni della pattuglia ...