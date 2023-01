La frecciatina di Selvaggia Lucarelli | “In Nepal cose più sobrie del gender reveal

ilgazzettino.it

In una delle sue ultime storie la giurata di ha lanciato unaall' e all'organizzazione del del suo . La storia diLucarelli sta postando una miriade di storie Instagram per ......di 'Ballando con le Stelle' ha risparmiato qualche sua 'classica'anche se in questo caso, va detto, sembra essere una semplice battuta. Nel mirino della donna... Chiara Nasti .... Selvaggia Lucarelli, dal matrimonio (con processione) in Nepal alla stoccata: «Più sobrio del gender reveal di La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Luisella Costamagna, la frecciatina velenosa su Selvaggia Lucarelli che non passa inosservata, nello studio di Oggi è un altro giorno. Luisella Costamagna, la giornalista e vincitrice di Ballando con ...