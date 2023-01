(Di martedì 3 gennaio 2023) RIAD (ARABIA SAUDITA) - Entusiasmo alle stelle per Cristiano: il fuoriclasse di Funchal è arrivato a Riad dove questa sera alle 19 ora locale (le 17 in Italia ) verrà presentato dal suo nuovo ...

Corriere dello Sport

ha aggiunto subito dopo, mentre la regiaprogramma ha fatto comparire nel maxischermo dello studio unaPapa emerito che, come tutti ricordano, dopo otto anni di Pontificato ha deciso di ...Postando unacon la scritta 54 e 'Buon compleanno Michael' la scuderia di Maranello ricorda alcuni dei momenti più belli della carriera con la Rossasette volte campionemondo di Formula ... La foto del figlio di Ronaldo all'aeroporto fa il giro del web: "Perché è così triste". C'è un'ipotesi che scatena i social MARANELLO - «Con te per il tuo compleanno, Schumacher. Oggi e tutti i giorni». Sul suo profilo twitter la Ferrari fa gli auguri a Michael Schumacher che oggi compie 54 anni. Postando ...Anche la Principessa Charlene e Alberto di Monaco hanno divulgato il loro messaggio di auguri per l'anno nuovo e nel video compaiono anche i due piccoli figli della coppia, i gemelli Jacques ...