La filosofa Federica Riva spiega cosa sia l' ecofemminismo | un filone sempre più significativo del movimento femminista

Leggi su iodonna

(Di martedì 3 gennaio 2023) L’è unfilosofico e militante, che mette in evidenza il terreno comune di ambientalismo, animalismo e femminismo, tra sostenibilità ambientale e gender gap. L’unione della lotta per i diritti delle donne e di quelli dell’ambiente, questo è il succo dell’, ritiene che i processi alla base dei cambiamenti climatici siano causati dallo stesso sistema di valori capitalistici e patriarcali, che attribuisce alle donne un valore inferiore rispetto agli uomini Chi coniò il termine Il termine risale alla francese Françoise d’Eaubonne (1920-2005) – ora ampiamente riscoperta e ripubblicata dopo lungo oblio – che lo coniò negli anni Settanta, nel libro “Le féminisme ou la mort”, allora troppo in anticipo rispetto alle lotte che a quei tempi riguardavano istanze più urgenti di uguaglianza e libertà. ...