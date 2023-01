(Di martedì 3 gennaio 2023) In Occidente è finito l’assoluto di una metafisica fondata sul cristianesimo. Non è un dramma, non è il via libera a qualunque sciroccata opinione. Per lui c’era una perenne metafisica europea a cui restare ancorati, che chiarificasse la fede e con la fede si chiarisse

L'HuffPost

Come mai, allora, Soros non si scaglia anche contro Zuckerberg Leggi Anche dal blog di Marco Pipitone Facebook, se mi hackeri ti cancello Gli algoritmi di Facebook non fannoun nudo ......dell'anno DIRETTAMENTE DALL'UMBRIA Per Oprah Winfrey un tartufo bianco da record SENZA'... Signorini chiama i due concorrenti in Mystery, mentre continuano a discutereloro. Qui vengono ... La distinzione fra pensiero debole e forte non regge. In questo errore Ratzinger non è caduto In Occidente è finito l’assoluto di una metafisica fondata sul cristianesimo. Non è un dramma, non è il via libera a qualunque sciroccata opinione. Per lui ...Il raffreddore non fa distinzioni tra i generi. A indicarlo sono i risultati di un nuovo studio condotto da un team di ricercatori dell’Università di Medicina di Innsbruck Il raffreddore non fa distin ...