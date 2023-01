(Di martedì 3 gennaio 2023) TagsLaesce con tanta rabbia e le ossa rotta dalla sconfitta interna con Brescia all'overtime, una sconfitta amara per come è maturata, visto che il Banco al 29' aveva raggiunto 15 ...

Tiscali

Lacon i suoi limiti sta dando il massimo, dalla sosta in poi la squadra ha sempre lottato, ... tutti a festeggiare, se perdi all'overtime, tutto da buttare, squadra chesolo salvarsi e ...... dove la Leonessa ha il guizzo vincente per prendersi i due punti e le Final Eight, laè fuori e siguardare alle spalle." BRESCIA 92 - 94 (17 - 21 / 40 - 44 / 69 - 57 / 84 - 84) ... La Dinamo deve credere nel lavoro TagsDinamoLa Dinamo esce con tanta rabbia e le ossa rotta dalla sconfitta interna con Brescia all’overtime, una sconfitta amara per come è ...Incredibile occasione sprecata dalla Dinamo, che gioca un super 3° quarto e piazza un break che sembra letale al 30’ (69-57), prima di subire la clamorosa rimonta ...