La decisione di Patrizia Rossetti | la VIP lascia il reality rivelando il motivo

Leggi su 361magazine

(Di martedì 3 gennaio 2023) Lainaspettata di: la VIP in diretta rivela di voler abbandonare definitivamente ilshowha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia lo scorso settembre. Nel corso della sua avventura è stata al centro di numerosi confronti e scontri. Laè stata anche supportata da milioni di fan e telespettatori. Leggi anche –> Scoppia un battibecco in diretta tra Alfonso Signorini ed Edoardo Donnamaria Ladella gieffina… In direttarivela al pubblico di non stare bene e di aver preso unaimportante. Ladichiara: “Voglio che nessuno si preoccupi però sono 15 giorni che non sto bene, non so che cos’ho. ...