La Croazia è entrata nell’Eurozona e in Schengen | e adesso?

(Di martedì 3 gennaio 2023) Addio alla kuna, moneta del passato. Dieci anni dopo l'ingresso nell'Unione europea, l'integrazione dellasi completa con l'arrivo nella zona Euro: e diventano così 20 i paesi dell'Unione che hanno adottato la moneta unica (gli ultimi erano stati i paesi Baltici fra 2011 e 2015). D'ora in poi si paga in euro, come ha fatto il premier croato Andrej Plankovic accogliendo la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a Zagabria."E' la stagione dei nuovi inizi" ha detto von der Leyen; con l'anno nuovo Zagabria èinfatti anche nella zonapartecipa al più esclusivo dei club europei, quello dei 15 paesi che fanno parte di Ue, Eurozona, zonae Nato. "L'ingresso nella zonain particolare era un obbiettivo strategico cruciale ha ...

La, un'ex repubblica jugoslava di 3,9 milioni di abitanti che ha combattuto una guerra di indipendenza negli anni '90, èa far parte dell'Ue nel 2013, e continuerà ad applicare severi ......potremo agevolmente constatare che lo slittamento verso il basso dellanella classifica del reddito pro capite fra il 1999 e il 2019 dipende dal sorpasso da parte della Slovacchia (... Croazia entra nell'euro e in Schengen. Lagarde: ora tocca ad altri Paesi