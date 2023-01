La controversa visita di Ben-Gvir alla Spianata delle Moschee a Gerusalemme

Benzinga Italia

... una ventiduenne curdo - iraniana ina Teheran, arrestata per non aver coperto adeguatamente ... ripristinando, con unasentenza, la capacità dei singoli Stati di determinare i ...Il mondo perde una figura formatrice della Chiesa cattolica, una personalitàe un abile ... È stato un grande teologo la cuinel Regno Unito nel 2010 è stata un momento storico sia ... Il 2022 in prospettiva: guerra in Ucraina, proteste in Iran, l'assassinio ...