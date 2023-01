La biblioteca Caversazzi chiusa per lavori | la riapertura è prevista per il 13 febbraio

(Di martedì 3 gennaio 2023) L’intervento. In corso un cantiere per la messa a norma degli impianti. Per lo studio serale sarà garantita l’apertura dellaGalizzi in via Coghetti. Leggi di più su «L’Eco di Bergamo» del 4 gennaio.

La biblioteca Caversazzi sarà chiusa, dal 9 gennaio al 10 febbraio 2023, per ristrutturazione. Dal 9 gennaio 2023, l'apertura serale della biblioteca sarà garantita dalla biblioteca Galizzi di Loreto.