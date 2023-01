Kvaratskhelia fenomeno a 17 anni | gol da urlo alla Russia – VIDEO

(Di martedì 3 gennaio 2023) Kvicha Kvaratkshelia segna un gol bellissimo durante il match Georgia-Under 17 all’età di 17sta incantando con la maglia del Napoli, ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lo seguiva da tempo. Basti pensare che la trattativa per portare il 21enne in maglia azzurra è durata tantissimo, come ha ammesso anchedurante una recente intervista. Segnale che il georgiano è sempre stato considerato un baby: gol Georgia-, ilUn esempio di quanto fosse forte il giovanissimo Kvaratkshelia viene anche dalpubblicato sui social dal giornalista georgiano Dgebuadze. Una rete favolosa quella didurante Georgia-, ...

Virgilio Sport

PAROLE - "come Ronaldo ilSono giocatori diversi, ma l'impatto è stato decisamente simile. Devo dire che però Ronaldo aveva già sfondato, nel Barcellona e nel PSV, ...come Ronaldo ilSono giocatori diversi, ma l'impatto è stato simile. Però Ronaldo è arrivato in Italia che era un giocatore già atteso, che in qualche modo aveva già sfondato. ... Moratti esalta Kvaratskhelia: “Decisivo come Ronaldo il Fenomeno” L'Inter di Inzaghi è pronta a costruire gabbia attorno a Kvaratskhelia, ritenuto dai nerazzurri, come scrive il Corriere dello Sport, il pericolo principale ...L'ex presidente dell'Inter, Moratti ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo in occasione della striscia quotidiana Radio Punto Nuovo Show ...