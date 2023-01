Kim Basinger e Alec Baldwin diventano nonni | Ireland Ellesse Baldwin è incinta

Corriere della Sera

Lo stesso si può dire di, sposata con Baldwin dal 1993 al 2002, anche lei pronta all'esordio in questo tenero nuovo ruolo. In passato, tra l'attore di Hollywood e la star premio Oscar è ...Il 2023 è iniziato con una splendida notizia pere Alec Baldwin : la figlia Ireland ha annunciato di essere in dolce attesa con un post su Instagram, perciò i due attori diventeranno nonni per la prima volta. Ireland è una giovane donna ... Kim Basinger nonna a 69 anni: la figlia Ireland aspetta un figlio Kim Basinger e Alec Baldwin saranno nonni per la prima volta: la loro primogenita Ireland Ellesse ha annunciato di essere incinta.Cicogna in volo per Ireland Baldwin: la figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin è in dolce attesa. Aspetta il primo figlio dal compagno, il musicista RAC. È stata la stessa modella americana, 27 anni, a ...